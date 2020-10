Bachiana Filarmônica SESI-SP Fará Concerto On-Line Em Homenagem Aos Professores

Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do Maestro João Carlos Martins, será responsável pela abertura e o fechamento da semana, com concertos especiais.

O maestro e a orquestra também realizaram na segunda-feira (12) uma homenagem ao dia das crianças, em formato on-line.

E na sexta, dia 16, às 20h30, executam canções em homenagem aos professores. Neste último concerto, os solistas Anna Beatriz, Jean William e Maria Clara Mascellani farão participação especial durante as canções Ao Mestre com Carinho (Arnaldo Saccomani), Tocando em Frente (Almir Sater / Renato Teixeira) e Trem Bala (Ana Vilela), respectivamente, entre outras composições.

Também na programação, tem encontro online está marcado para hoje (14), às 19 horas. Será uma palestra em parceria com a Federação dos Professores do Estado de São Paulo (FEPESP). O professor Celso Napolitano, presidente da instituição, e Daniela Berbel, psicóloga educacional da rede escolar SESI-SP, participam do bate-papo “Gerenciamento de Emoções e Inteligência Emocional”, discussão importante nesse momento tão particular e inesperado, a pandemia do Coronavírus, que colocou a todos em isolamento social.

O interessado pode acompanhar pela pagina: youtube.com.br/SesiSaoPauloOficial, ainda haverá acessibilidade em libras.

Ariane Pio

Da Reportagem Local