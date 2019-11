Babosa Branca: A Nova Árvore Disponível Para Doação No Viveiro

A Cidade Feitiço tem, agora, mais uma opção para enfeitar suas ruas. O Viveiro de Mudas de Catanduva recebeu uma nova espécie de árvore, que já está disponível para as doações gratuitas à população. Trata-se da Babosa Branca, que possui porte médio, entre sete a 10 metros de altura, e é caracterizada por formar copa bem fechada, com flores brancas, grandes e vistosas.

“O engenheiro agrônomo do Viveiro, Mário Meirelles, explica que de janeiro até outubro deste ano, foram realizadas doações de 1.507 mudas, média de 150 ao mês, que a partir de agora trarão sombra fresca para diversos locais da cidade. Entre as árvores mais procuradas, a que ganhou o posto de favorita é a espécie Ipê Branco, devido à procura e também ao número de doações. A árvore é inclusive, símbolo de Catanduva, conforme votação realizada em junho de 2017”, diz a informação oficial. “Também estão na lista de mais procuradas a Aroeira Pimenteira, Callistemon (também conhecida como escova de garrafa), Flor da China, Ipê Amarelo, Jacarandá mimoso, Pata de vaca, Resedá comum e Resedá gigante”, explica o profissional.

É válido ressaltar que as doações não param e se estendem pelo ano todo. Por meio do projeto Arvorear, que é direcionado à arborização do passeio público, o plantio é realizado pela equipe da própria Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Catanduva.

Se está a fim de conhecer o Viveiro de Mudas e conferir todas as espécies de árvores disponíveis, basta comparecer na rua Cascatinha, número 95, no bairro Jardim Caparroz. No local, também é possível encontrar todas as mudas que são ideais para o plantio em calçadas. Outras informações aos interessados também podem ser obtidas no telefone (17) 3524-1127.

Da Reportagem Local