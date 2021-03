AVOIAM Promove Edição da ‘Campanha da Páscoa’ em Prol das Casas de Apoio

A Associação Voluntária Irmã Ana Maria (AVOIAM) está realizando a ‘Campanha da Páscoa’ com arrecadação de ovos de páscoa e chocolates. Todas as doações serão destinadas aos pacientes e acompanhantes que ficam nas Casas de Apoio de Catanduva e Barretos.

A iniciativa é realizada há alguns anos e com as doações, os voluntários conseguirão montar kits de chocolate que serão distribuídos na Páscoa. Todas as doações são bem- vindas sejam de empresas ou da população de Catanduva e Região.

“Quem quiser ajudar pode trazer aqui na Casa de Apoio AVOIAM. Pretendemos arrecadar uma boa quantidade para as duas casas”, destacou Irmã Ana Maria Custódio.

A arrecadação será até o dia 31. Os interessados em contribuir devem levar as doações para a sede da AVOIAM, que fica localizada na Rua Maranhão nº 1048 – Centro. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (17)3045-2854 ou (17) 98116-0639.

Sobre a AVOIAM

As Casas de Apoio foram criadas para acolher acompanhantes e pacientes que estão em tratamento hospitalar. São hospedadas as pessoas que moram em cidades distantes, que não tem condições para arcar com despesas e hospedagem durante o tratamento.

No local são oferecidas refeições, banho, local para descanso, apoio afetivo, espiritual e moral. Entre as pessoas que já passaram pelas unidades estão pacientes de Marília, Limeira D’Oeste, Mauá, Birigui, Barretos, Taboão da Serra, Garça, Embu das Artes, Caçapava e Piaçú.

Várias atividades são desenvolvidas ao longo do ano para colaborar com o trabalho realizado pela Irmã. Entre eles estão a Festa Junina, Leilão do Gado e o Bazar com roupas a preços com custos acessíveis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local