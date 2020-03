AVOIAM Promove ‘Campanha da Páscoa’ em Prol das Casas de Apoio

A Associação Voluntária Irmã Ana Maria (AVOIAM) está realizando a ‘Campanha da Páscoa’ com arrecadação de ovos de páscoa e chocolates.

Todas as doações serão destinadas aos pacientes e acompanhantes que ficam nas Casas de Apoio de Catanduva e Barretos.

“Estaremos entregando e fazendo a alegria de uma Páscoa diferente para os nossos hóspedes. A campanha será até o dia 09 de Abril”, comentou a Irmã Ana Maria Custódio.

A iniciativa é realizada há alguns anos e com as doações, os voluntários conseguirão montar kits de chocolate que serão distribuídos na Páscoa. Todas as doações são bem- vindas seja de empresas ou da população de Catanduva e Região. “Quem quiser ajudar pode trazer aqui na Casa de Apoio AVOIAM, na Rua Maranhão nº 1048. Pretendemos arrecadar uma boa quantidade para as duas casas”, informou Ana Maria.

As Casas de Apoio foram criadas para acolher acompanhantes e pacientes que estão em tratamento hospitalar. São hospedadas as pessoas que moram em cidades distantes, que não tem condições para arcar com despesas e hospedagem durante o tratamento. No local são oferecidas refeições, banho, local para descanso, apoio afetivo, espiritual e moral. Entre as pessoas que já passaram pelas unidades estão pacientes de Marília, Limeira D’Oeste, Mauá, Birigui, Barretos, Taboão da Serra, Garça, Embu das Artes, Caçapava e Piaçú.

Várias atividades são desenvolvidas ao longo do ano para colaborar com o trabalho realizado pela Irmã. Entre eles estão a Festa Junina, Leilão do Gado e o Bazar com roupas a preços com custos acessíveis. O telefone de contato para informações é (17)3045-2854 ou (17)98116-0639.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local