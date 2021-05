AVOIAM Promove Bazar Com Descontos Especiais Para o Dia Das Mães

Para angariar fundos a Associação de Voluntários Irmã Ana Maria (AVOIAM) está realizando um bazar com descontos especiais para o Dia das Mães. Todo o valor arrecadado será destinado aos pacientes e acompanhantes que ficam nas Casas de Apoio de Catanduva e Barretos.

Estão sendo vendidos três pares de calçados por R$10,00; três pares de brincos por R$10,00; três calças jeans por R$10,00; três blusas femininas por R$10,00 e 3 bijoux por R$10,00. O bazar segue todos os protocolos sanitários contra à covid-19, tais como a disponibilização de álcool em gel, higienização das peças e uso obrigatório de máscaras de proteção.

Sobre a AVOIAM

As Casas de Apoio foram criadas para acolher acompanhantes e pacientes que estão em tratamento hospitalar. São hospedadas as pessoas que moram em cidades distantes, que não tem condições para arcar com despesas e hospedagem durante o tratamento.

No local são oferecidas refeições, banho, local para descanso, apoio afetivo, espiritual e moral. Entre as pessoas que já passaram pelas unidades estão pacientes de Marília, Limeira D’Oeste, Mauá, Birigui, Barretos, Taboão da Serra, Garça, Embu das Artes, Caçapava e Piaçú.

Várias atividades são desenvolvidas ao longo do ano para colaborar com o trabalho realizado pela Irmã. Entre eles estão a Festa Junina, Leilão do Gado e o Bazar com roupas a preços com custos acessíveis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local