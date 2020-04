AVOIAM Apresenta Nova Diretoria e Ações Realizadas em Catanduva e Barretos

A Associação Voluntária Irmã Ana Maria (AVOIAM) completou 14 de anos de existência, atuando na área da saúde e bem estar dos acompanhantes e pacientes que estão em tratamento hospitalar. No último domingo, dia 29 de Março, foi divulgada a nova diretoria 2019/2025 composta por 11 membros. Na Presidência Irmã Ana Maria Custódio, Vice-Presidente Vera Bodra Guimarães, 1ª Secretária Oléia Jorge Figueiredo, 2ª Secretária Maria Aparecida Garcia Castro, 1ª Tesoureira Rosemary Piovan Favarão, 2ª Tesoureira Cecília Yuriko Nakao. No Conselho Fiscal estão Marco Fábio Guimarães, Ângela Regina Ayusso Guerzoni, Solange de Fátima Munhoz e os Suplentes Aiche Kamel Mustafá e Marco Antônio Simon.

A instituição hospeda pessoas que residem em cidades distantes que não tem condições de arcar com despesas e hospedagem durante o tratamento hospitalar, fornecendo banho, alimentação, pouso, apoio afetivo e espiritual moral.

A Presidente da AVOIAM explicou que a maioria dos casos atendidos pela entidade é para auxiliar acompanhantes que estão com familiares que sofreu algum tipo de queimadura. “A maior parte dos acompanhantes relatam que os pacientes hospitalizados sofreram acidentes domésticos, como queimadura por álcool na churrasqueira. Há casos de violência doméstica envolvendo fogo e também situações em que a pessoa não tem condições financeiras e tentam preparar as refeições com métodos perigosos e acabam sofrendo algum acidente”, comentou.

Com o trabalho desenvolvido em Catanduva e Barretos a instituição forneceu 7.864 refeições entre café da manhã, almoço, lanche e jantar. Cerca de 3.096 pessoas foram hospedadas. Além do apoio na alimentação, a AVOIAM também realizou doações de produtos de higiene e fraldas geriátricas para hospitais e casas de repouso.

Ana Maria finalizou agradecendo ao apoio dos voluntários. “Tivemos a graça de muitos se recuperarem, mas também tivemos a as tristes notícias de perda, o que não é fácil para ninguém passar como a família que aqui convive conosco, não é muito menos doloroso para nós que acompanhamos juntos. Porém gostaria de agradecer a Deus abençoe por todos que nos ajudam a ajudar e na certeza de continuarmos juntos em 2020”, finalizou.

Para realizar doações ou saber mais sobre o trabalho realizado pela AVOIAM basta entrar em contato através do telefone (17)3045-2854 ou (17)98116-0639.

