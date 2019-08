Aviões Agrícolas Estão Crescendo Cada Vez Mais No Setor

O número de aviões agrícolas no Brasil cresceu mais de 50% em dez anos, segundo um levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Com isso, o país tem a segunda maior frota do mundo.

Apesar disso, o setor ainda lida com alguns mitos quando o assunto é a aplicação Aérea de Defensivos. O diretor-executivo da Sindag, Gabriel Colle, explica que apesar do bom cenário, ainda existem diversos estigmas em volta do tema.

A aviação agrícola brasileira entrou 2019 com 2.194 aeronaves, segundo estudo pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag). O resultado significa um crescimento de 79 aeronaves em 2018, registrando alta de 3,74% durante o ano – mais do que o dobro dos 1,54% (32 aviões) que a frota havia crescido em 2017. Os números foram levantados junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pelo engenheiro agrônomo e consultor do Sindag Eduardo Cordeiro de Araújo.

O estudo abrangeu também o número de empresas aeroagrícolas, que passaram de 244 em 2017 para 253 em 2018 (aumento de 3,7%), e de operadores privados (agricultores ou cooperativas que têm suas próprias aeronaves), que eram 565 em 2017 e chegaram a 585 no ano passado (+ 3,5%).

Segundo o estudo, a frota aeroagrícola brasileira está dividida em 2.182 aviões e 12 helicópteros. 1.461 aeronaves (66,59%) estão com 253 empresas aeroagrícolas – operadores de Serviço Aéreo Especializado (SAE), que prestam serviços para produtores. 709 aeronaves (32,32%) são de 585 operadores privados – Serviço Aéreo Privado (TPP), que são produtores ou cooperativas com suas próprias aeronaves. As 24 aeronaves restantes na conta são de governos ou autarquias federais ou estaduais, além de protótipo e aeronaves de instrução. Por exemplo, aviões pertencentes a corpos de bombeiros (combate a incêndios), os usados pela Academia da Força Aérea e aparelhos das seis escolas de formação pilotos agrícolas do país.

Entre os 23 estados com aviação agrícola, os que tiveram maior crescimento de frota foram o Mato Grosso, que recebeu 30 aviões em 2018, São Paulo aparece em terceiro em frota de aviões e helicópteros, com 317 aeronaves (três a mais que no ano anterior). O Estado é o segundo em empresas, com 45, e tem 41 operadores privados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local