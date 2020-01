Avenida Virgílio Mastrocola Recebe Melhorias Na Iluminação E No Recape

A avenida Virgílio Mastrocola, uma das principais entradas da Cidade Feitiço, recebeu melhorias. As ações foram executadas na iluminação e recape, bem como outros serviços desenvolvidos recentemente, que prometem garantir maior segurança aos morados dos residenciais Acapulco, Cambuí, Casa de Málaga, Casa de Cervantes e Monte Carlo, dando acesso à Vila Mota.

“O canteiro central ganhou novos postes de iluminação e os já existentes tiveram as lâmpadas substituídas por modelos em LED. O trabalho foi realizado pelo Departamento de Elétrica, com recursos do próprio município. Foram 57 equipamentos, no total, que agora proporcionam maior visibilidade no período noturno, além de representar economia de energia e mais durabilidade. Já o recape, realizado na quarta-feira e quinta-feira, dias 15 e 16, compreendeu o trecho entre a rodovia Comendador Pedro Monteleone e a rua 3 de Maio, para quem entra na cidade. A melhoria foi realizada pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços com recursos de contrapartida do Residencial Acapulco”, informa a nota oficial encaminhada pela Prefeitura de Catanduva. No início da tarde da última quinta-feira, dia 16 de janeiro, foi vez das equipes da STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos implantarem uma nova sinalização de solo na via, completando o serviço em toda a extensão que recebeu o recape.

Da Reportagem Local