Avenida São Domingos Recebe ‘Novos Semáforos’ e Sincronização Avança Para Fase Final

A implantação dos “Corredores Verdes”, que têm o objetivo de garantir fluidez no trânsito da região central, avança para a fase final e chega à avenida São Domingos. A Prefeitura de Catanduva iniciou nesta quarta-feira, dia 21, os ajustes nos semáforos do trecho. O trabalho continua até a próxima semana, para possibilitar a interligação à Central Semafórica, que começou a funcionar em maio deste ano. Essa é a última etapa do serviço executado pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU). As equipes do setor iniciaram o trabalho pelos cruzamentos com as rua Pará, na quarta-feira, e Brasil, nesta quinta-feira – restando ainda a Amazonas e a Maranhão. Durante a execução, os equipamentos precisam ser desligados e os Agentes de Trânsito entram em cena para orientar os motoristas.

De acordo com informações da STU, além de adequações elétricas, cada equipamento receberá um controlador e, a partir disso, é feita a reprogramação, fase em que um engenheiro de trânsito avalia o fluxo de veículos e define a configuração dos intervalos de tempo de cada semáforo.Moderna, a Central Semafórica funciona por sistema de GPS e tem a versatilidade de oferecer o controle de ações à distância, por uma tela de computador. Nas demais ruas que fazem parte do centro de Catanduva, o sistema já foi implantado.

A STU também está na fase de aquisição dos equipamentos e componentes para a implantação de 11 semáforos em outros pontos da cidade, como parte da expansão do Parque Semafórico. Entre as localidades que serão beneficiadas está a avenida Benedito Zancaner com as ruas Caxias do Sul, Sergipe e Pernambuco.

Da Reportagem Local