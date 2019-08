Avenida Rio Branco De Pindorama Ganhou Novo Visual Com Substituição De Luminárias

A Avenida Rio Branco de Pindorama ganhou novos investimentos na semana passada com a substituição das luminárias e das lâmpadas na mureta da linha férrea, que foram doadas pela Casa Luz. E os investimentos na Avenida continuam nesta semana com a reforma da calçada e a poda das arvores.

A prefeita de Pindorama, Maria Inês Bertino Miyada conta que a prefeitura iniciou a troca das lâmpadas, por enquanto, apenas as referentes à mureta da linha férrea, na Avenida Rio Branco, mas tem intenção de trocar as lâmpadas dos postes também. “Trocamos as lâmpadas da Avenida Rio Branco, inicialmente as referentes à mureta da linha férrea, e quanto às lâmpadas dos postes, iremos iniciar em breve a cotação de preços para também realizar a troca”.

Um morador que reside próximo à Avenida Rio Branco conta que a troca das lâmpadas da mureta da linha férrea já ajudou bastante na iluminação do local. ”Eu moro aqui perto, e a troca das lâmpadas da mureta ampliou bastante a iluminação no local. Para os pedestres isso ajuda muito”, conta o morador.

Outra moradora da cidade conta que agora a Avenida Rio Branco ficou mais bonita. “Depois da troca das luminárias da mureta da linha férrea, a Avenida Rio Branco ficou mais bonita, e deve ficar ainda mais depois que realizarem a troca das lâmpadas dos postes também. Moro próximo da Avenida e esse investimento é muito bom para todos nós que moramos aqui perto”, conta a moradora.

E durante essa semana os investimentos na Avenida Rio Branco continuam com a reforma da calçada e com a poda das arvores. “Uma parte da calçada está danificada, e nesta semana começamos a arrumar, para que o local fique mais bonito e seguro para todos os cidadãos que por lá circulam diariamente. Vamos efetuar também a poda das arvores, porque a copa das arvores está muito grande, e isso às vezes acaba dificultado à visão dos motoristas”, relata um funcionário do setor de obras da prefeitura.

André Santos

Da Reportagem Local