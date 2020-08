AVCC Realiza Venda de Panos de Prato Para Angariar Fundos

Com o cancelamento dos eventos devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, as entidades estão se reinventando e encontrando formas para prosseguir com os atendimentos para aqueles que precisam.

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) está realizando a venda de panos de prato. Os itens são confeccionados pelas próprias voluntárias.

A ação tem como objetivo angariar fundos para continuar ajudando os pacientes acometidos pelo câncer.

Os panos de prato estão sendo vendidos por R$15,00 e toda quantia arrecadada será destinada a entidade.

Fundada em 8 de março de 1997, a AVCC tem como principal objetivo fornecer serviços comunitários gratuitos para pessoas diagnosticadas com câncer.

A entidade oferece assistência fundamental como cestas básicas, frutas e verduras, suplemento alimentar, fraldas. Também auxilia na acessibilidade e mobilidade como cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e assistência psicológica com atenção voltada ao núcleo familiar, elevação da autoestima e autoconfiança do doente e familiares.

Os interessados em adquirir os itens devem entrar em contato pelo telefone (17) 99125-9348. A associação fica localizada na Av. São Vicente de Paulo, 1060.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook