AVCC Lança Campanha Para Arrecadar Leite Para Atendimento a Pacientes

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), lançou nesta quarta-feira (16), uma campanha para a arrecadação de leite. A ação possui o intuito de aumentar o estoque de alimentos para melhor atender aos pacientes. De acordo com a Silvia Frey, voluntária da AVCC, a instituição atende cerca de 90 pessoas e o leite é um item essencial para a cesta básica doada aos pacientes. “Nós sabemos o quanto a cidade de Catanduva é acolhedora e sensível às causas sociais, por isso esperamos ter um bom resultado”, comentou.

Fundada em 8 de março de 1997, a AVCC tem como principal objetivo fornecer serviços comunitários gratuitos para pessoas diagnosticadas com câncer. A entidade oferece assistência fundamental como cestas básicas, frutas e verduras, suplemento alimentar, fraldas. Também auxilia na acessibilidade e mobilidade como cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e assistência psicológica com atenção voltada ao núcleo familiar, elevação da autoestima e autoconfiança do doente e familiares. A instituição não possui fins lucrativos e sobrevive com o apoio de voluntários e colaboradores.

A campanha será realizada até o dia 31 de Outubro e o ponto de coleta é a MRV Engenharia, localizado na Av. Comendador Antônio Stocco, 457 – Jardim Primavera. O horário de atendimento é das 8h30 às 18h. Para mais informações sobre a entidade ou doações basta entrar em contato pelo telefone (17)3523-5026 ou 99791-5059. A associação fica localizada na Av. São Vicente de Paulo, 1060.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local