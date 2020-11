AVCC Inicia Arrecadação de Caixas de Bombons em Prol dos Pacientes

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) iniciou a campanha ‘Natal Solidário’. A ação tem como objetivo arrecadar caixas de bombons em prol dos pacientes atendidos. Neste ano a meta é arrecadar 200 caixas de bombons.

A arrecadação será até o dia 30 deste mês e as doações podem ser feitas pelo telefone (17)99181-6022.

Os interessados podem doar caixas de bombons ou o valor e R$10,00 para a compra do item.

Fundada em 8 de março de 1997, a AVCC tem como principal objetivo fornecer serviços comunitários gratuitos para pessoas diagnosticadas com câncer. A entidade oferece assistência fundamental como cestas básicas, frutas e verduras, suplemento alimentar, fraldas.

Também auxilia na acessibilidade e mobilidade como cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e assistência psicológica com atenção voltada ao núcleo familiar, elevação da autoestima e autoconfiança do doente e familiares.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local