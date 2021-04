AVCC de Itajobi Doará R$ 500 Mensais ao Hospital de Câncer de Catanduva

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) de Itajobi, conhecendo as dificuldades na arrecadação de recursos para custear o tratamento dos pacientes com câncer, doará mensalmente R$ 500 para colaborar com o HCC. A doação será feita por tempo indeterminado e será direcionada para o Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva.

“O HCC agradece ao grupo da cidade de Itajobi pelo apoio aos pacientes em tratamento. Com a pandemia, os eventos deixaram de ser realizados, mas os tratamentos não pararam e nós contamos com a ajuda da comunidade dos 19 municípios que atendemos para nos ajudar a continuar proporcionando o tratamento das pessoas com câncer”, ressaltou a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti.

Mesmo em tempos de pandemia a AVVC de Itajobi tem feito doações e campanhas para não parar com as contribuições ao hospital de câncer, pois mesmo nesse momento difícil que o país se encontra devido ao coronavirus muitas pessoas ainda estão acometidas de outras doenças entre elas, o câncer. E nesse intuito de ajudar os doentes e o hospital que a AVCC de Itajobi não desisti e não parou seus serviços de solidariedade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local