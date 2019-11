AVCC De Itajobi Arrecada Mais De R$ 17 Mil Para Construção De Quarto

No domingo (10) aconteceu em Itajobi o almoço beneficente em prol da AVCC para construção do quarto na casa de apoio que fica em Catanduva para pacientes que estão em tratamento na HCC. A obra desse quarto está estimada em R$ 15 mil.

O evento conseguiu arrecadar um valor aproximado de R$ 14 mil e uma camiseta do Palmeiras autografada pelos jogadores do time foi doada para o evento sendo leiloada no intervalo do show que foi arrecado valor de R$ 3.100.

Uma das organizadoras, Cristina Farah contou que a iniciativa das voluntárias da AVCC de Itajobi e todo envolvimento é de suma importância para pacientes itajobienses que já fazem seus tratamento no Hospital de Câncer de Catanduva e que com a casa de apoio da AVCC o tratamento fica bem mais fácil com o paciente posando para tratamentos contínuos.

Segundo a organização, a AVCC está em construção com 13 quartos sendo que cada cidade atendida pela HCC deve fazer seu quarto, a cidade de Itajobi é a terceira cidade que começa a construção do cômodo em Catanduva.

A AVCC de Catanduva também participou do almoço com a venda de artesanatos das voluntárias com peças de crochê, toalhas de mesa, guardanapos, enfeites de natal, entre outras.

No evento ainda teve o lançamento de uma rifa do violão da dupla Bruno e Marrone, que também estava autografado pelos cantores sertanejos no ultimo show que fizeram em Catanduva.

Cristina disse que ainda há muito trabalho pela frente, mas que essa primeira etapa já está bem adiantada e que toda colaboração e doações são bem vindas para AVCC de Itajobi para investimento e ajuda nos pacientes de câncer da cidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local