AVCC Catanduva Inicia Construção da Quarta Suíte Para Realizar Atendimentos

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer – AVCC iniciou a construção da quarta suíte para realizar o atendimento a pessoas acometidas pelo câncer. O projeto todo conta com mais de doze suítes, das quais três estão prontas e uma em construção doada pelo Clube de Rodeo de Itajobi. Ala administrativa que está pronta possui 200m quadrados, o projeto total da construção é 1000 metros quadrados, que inclui a ala administrativa, os quartos, sala de reunião, refeitório, sala de entretenimento, sala de artesanato, secretaria, sala para psicóloga e almoxarifado.

Fundada em 8 de março de 1997, a AVCC tem como principal objetivo fornecer serviços comunitários gratuitos para pessoas diagnosticadas com câncer. A entidade oferece assistência fundamental como cestas básicas, frutas e verduras, suplemento alimentar, fraldas. Também auxilia na acessibilidade e mobilidade como cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e assistência psicológica com atenção voltada ao núcleo familiar, elevação da autoestima e autoconfiança do doente e familiares.

A instituição não possui fins lucrativos e sobrevive com o apoio de voluntários e colaboradores. Para mais informações sobre a entidade ou doações basta entrar em contato pelo telefone (17) 3523-5026 ou 99791-5059. A associação fica localizada na Av. São Vicente de Paulo, 1060.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

