AVCC Catanduva Arrecada Alimentos Para Cestas Básicas

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer está arrecadando alimentos para a confecção de cestas básicas que serão distribuídas aos pacientes no mês de Março.

Os itens necessários para a montagem são papel higiênico, café e macarrão. Além das cestas, a associação auxilia na acessibilidade e mobilidade como cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e assistência psicológica com atenção voltada ao núcleo familiar, elevação da autoestima e autoconfiança do doente e familiares.

De acordo com Sônia Jorge, o grupo realiza doações para mais de 90 pacientes. “Nós realizamos esse trabalho desde 2006 e oferecemos toda a assistência para os pacientes, tais como, frutas, verduras, legumes, leite, as cestas básicas, suplementos, tudo isso mensalmente”, comentou.

A instituição não possui fins lucrativos e sobrevive com o apoio de voluntários e colaboradores.

Para mais informações sobre a entidade ou doações basta entrar em contato pelo telefone (17)3523-5026 ou 99791-5059.

A associação fica localizada na Av. São Vicente de Paulo, 1060.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local