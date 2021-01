Auxiliar Técnica do Bax Catanduva Participa de Curso Com a Seleção Brasileira Feminina

A auxiliar técnica do Bax Catanduva, Tati Motta, participou de um curso com a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina sub-18, em Araraquara, na última sexta-feira, 22 de janeiro.

Na oportunidade, o técnico João Camargo Neto e toda sua equipe de trabalho passaram informações, trocando experiências visando o crescimento de todos do ecossistema.

A ação é da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) com o SESI Araraquara, que recebe os treinos do time brasileiro para a Copa América sub-18, em Cáli, na Colômbia.

“Quando nos encontramos, o intuito é que possamos reunir técnicos, como já aconteceu com o adulto no Rio de Janeiro, para trocar experiência, mostrar o que fazemos, como preparamos todo o processo de trabalho. Acreditamos que é muito importante. Seguimos todos os protocolos e fizemos o bate-papo em um auditório para 150 pessoas, com apenas 15 profissionais”, explica Adriana Santos, gerente das Seleções femininas.

A auxiliar técnica do Bax Catanduva falou que, na ocasião, foi apresentado o Projeto Adelante, um curso de metodologia e capacitação para os formadores do basquete feminino do Brasil, que será lançado no final deste mês.

“Depois da apresentação, tivemos uma interação muito bacana com todos da comissão técnica; Falamos sobre o projeto, sobre os treinos táticos e técnicos da Seleção sub-18”, Conta Tati.

Copa América

O Brasil se prepara para a Copa América da categoria, entre os dias 3 e 7 de fevereiro, em Cáli, na Colômbia, em busca de uma das duas vagas no Mundial sub-19 da categoria. O time é dirigido por João Camargo Neto e por conta da pandemia da COVID-19, o torneio, que seria disputado em 2020, foi remanejado para este ano e com isso, meninas nascidas no ano de 2002 poderão jogar.

O torneio será jogado em formato de hexagonal, com todos se enfrentando. Competem: Brasil, Argentina, Colômbia, Porto Rico, República Dominicana e a Costa Rica, que substitui o México. O grupo treina com 15 atletas em Araraquara e no dia 31, um total de 12 jogadoras viaja para a Colômbia. A Copa América distribui duas vagas para o Mundial sub-19, que ainda não tem data confirmada. Todas as atletas e comissão técnica farão testes PCR antes da viagem para Cáli. A preparação a Seleção feminina conta com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil.

