Autoridades Preparam Maior Rigidez em Fiscalização e não Descartam ‘Lockdown’

Falta de medicamentos para ventilação mecânica, leitos de enfermaria com capacidade em torno de 90% para pacientes do SUS chamam a atenção das autoridades de saúde que preparam para a próxima semana, plano e estratégia de maior rigidez na fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção ao contágio no novo coronavírus. Com curva ascendente de casos da Covid-19 e alta taxa de letalidade, não está descartada a possibilidade de, em breve, ser decretado o “lockdown”, em Catanduva e em cidades da microrregião.

Ontem pela manhã, o Ministério Público de Catanduva e Novo Horizonte, além de responsáveis pelos hospitais e administração das duas cidades participaram de uma entrevista coletiva virtual para pedirem uma maior conscientização da população sobre o isolamento social e o cumprimento das regras e, desta forma, evitar a disseminação do vírus.

A secretaria municipal de saúde e o Ministério Público, bem como o comitê de enfrentamento e o administrativo da Covid-19, devem se reunir para traçar as metas no novo formato de fiscalização. Não foi adiantado se multas serão mais caras e se a população de modo geral, poderá ser autuada.

Com a falta de fornecimento de medicamentos – bloqueadores neuromusculares – hospitais de Catanduva, além de excluírem cirurgias eletivas, recorrem a outros hospitais para o fornecimento dessas medicações necessárias.

De acordo com o médico Luis Fernando Collla, da Fundação Padre Albino, cada paciente diagnosticado com a Covid-19, que precisa de internação na UTI, utiliza em média 20 a 40 ampolas dessas medicações a cada 24 horas.

Com a falta de determinados produtos, médicos também tem seguido as determinações de órgãos da saúde para substituição de medicamentos, quando possível.

A promotora de Saúde Pública de Catanduva, Cynthia Casseb Nascimben Galli, reforçou a importância da conscientização da população para as medidas preventivas, como forma de tentar reduzir a curva de contágio e, consequentemente, impedir que a cidade regrida na flexibilização da quarentena. Alertou para que não sejam realizadas festas, encontros, durante esse período. Reforçou a proibição de consumo no interior de estabelecimentos como bares e restaurantes, relembrou que em caso de necessidade, deixem a família em casa e vá aos locais sozinho.

Intermediada pelo promotor André Luiz Nogueira da Cunha, a coletiva também apresentou dados sobre internações em Novo Horizonte, no Emílio Carlos e no Hospital Unimed São Domingos.

Outro ponto apresentado é a transferência de pacientes de Catanduva para outros municípios, caso a ocupação dos leitos atinja sua totalidade. Pacientes passarão a ser transferidos para a Santa Casa de Novo horizonte e, se lotar, serão encaminhados para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Num cenário ainda mais crítico, estuda-se a possibilidade de abrir mais leitos no Emílio Carlos ou a criação de hospital de campanha.

Para o Emilio Carlos, Luis Fernando Colla afirmou que existe a possibilidade de utilização de 100% dos leitos para o tratamento da Covid-19, num total de 170, porém, para isso, são necessárias autorizações e remanejamento de outros atendimentos realizados no hospital.

As autoridades relembraram ainda que a maior dificuldade enfrentada hoje é a falta dos insumos e medicamentos, que mesmo com a abertura de novos leitos, sem as medicações, seria difícil realizar o tratamento dos pacientes corretamente.

Karla Konda

Editora Chefe

