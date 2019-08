Auto Viação Suzano Justifica Atrasos E Garante Normalidade No Serviço

A AutoViação Suzano começou a operar na quarta-feira (31) e com esta transição muitos usuários do transporte coletivo estranharam algumas mudanças que geraram reclamações e dúvidas no primeiro dia. O gerente de operação da Viação Suzano, José Alves Santos, pediu desculpas pelos tumultos do primeiro dia e contou que está tudo bem normalizado, dentro dos horários e os ônibus rodando pelos mesmos itinerários. Segundo o gerente o tumulto se deve que a outra empresa que saiu, Via Sol, entregou bem tarde o pátio do terminal e a Viação Suzano já entrou operando e assim causou um pequeno atraso até porque os usuários foram pegos de surpresa na bilheteria e não sabiam que a empresa não aceitava os cartões da antiga empresa.

“Estamos orientando as pessoas que a Via Sol nos passou, que eles vão avisar que estarão ressarcindo o dinheiro do cartão, já nós não utilizamos esse método somos mais simples, até por que isso foi exigido no contrato emergencial com passe e em dinheiro nos guichês” explicou José.

Ele ainda ressaltou que as empresas podem comprar os passes e distribuir para os funcionários, já os idosos que estão classificados acima de 65 anos é só apresentar o RG que estarão utilizando o transporte, já no caso dos estudantes apresentação dos documentos escolares e deficientes documento RG e laudo médico que comprovem e assim já são liberados para usarem o transporte.

José Alves ainda informou que foi feito o aproveitamento de 99% dos funcionários e em breve os ônibus já estarão com a adesivagem da Viação Suzano e da Prefeitura de Catanduva, padronizando todos.

“Depois da fase emergencial queremos concorrer de novo e temos a intenção de ficar, pedimos a população que se ainda houver duvidas pode se dirigir no guichê do terminal que estaremos atendendo e adequando para que a população de Catanduva tenha um meio de locomoção de qualidade” finaliza o gerente.

Tentamos mais uma vez contato com a assessoria de comunicação e gerencia da Via Sol, mas até fechamento desta edição não tivemos retorno.

Relembrando – A situação dos transportes na cidade passa por indefinições desde o ano passado. Houve troca de empresas, suspensão dos serviços, rompimentos de contratos emergenciais, como com a empresa Tambaú e até mesmo aluguel de ônibus pela Prefeitura para prestar os serviços.

Pelo contrato, a Viação Suzano assumirá as linhas e itinerários atuais para 90 dias, e a tarifa será mantida em R$ 4. Antes, o transporte local estava sob responsabilidade da Via Sol, que não manifestou interesse em continuar operando na cidade. A empresa Viação Suzano também tem ônibus urbano na cidade de Olímpia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local