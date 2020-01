Auto Viação Suzano Inicia Cadastramento De Estudantes Na Próxima Segunda

A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, o cadastramento de usuários do transporte coletivo de Catanduva para a confecção dos cartões do novo sistema de bilhetagem eletrônica da Auto Viação Suzano irá entrar em nova etapa. Agora, será a vez dos estudantes procurarem pelo atendimento no guichê da empresa, que fica localizado no Terminal Urbano Gerson Gabas.

“O cartão voltado aos estudantes oferece desconto de 50%. Para garantir o benefício, é necessário apresentar cópias do CPF, RG, comprovante de endereço atualizado em no máximo 60 dias e declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino vigente em 2020. O cartão será entregue em até cinco dias. Serão liberadas 100 senhas para os usuários a cada dia. O atendimento será realizado de segunda a quinta-feira, das 8h00 às 18h00, e às sextas-feiras, das 8h00 às 17h00. O cartão é emitido de forma gratuita. Em caso de perda, roubo ou extravio, será cobrado o valor de R$ 25 para a confecção da 2ª via”, informa nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Dessa vez, o cadastramento traz o registro fotográfico como diferencial do novo procedimento. Com ele, o sistema fará a leitura facial para a liberação da catraca dos ônibus. Anteriormente, o modelo utilizado era biométrico, com o cadastro de identificação digital.

A categoria dos estudantes faz parte de mais uma etapa de cadastramento, que já contemplou idosos, pessoas com mais de 60 anos que não possuem condições para o trabalho, passageiros com deficiência física, auditiva, visual e intelectual e pessoas vivendo com HIV. A ação conta com apoio da STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos.

Cartão Integração

A emissão do tão discutido Cartão Integração continua sendo feito de forma paralela. Voltado para toda a população catanduvense, a novidade permite ao usuário mudar de uma linha para outra em qualquer lugar da cidade, sem custo extra, no prazo de duas horas.

Os usuários podem fazer a solicitação no guichê da empresa. A primeira via é gratuita. Basta apresentar vias originais do RG e CPF, e não há valor mínimo para a inserção de créditos no cartão. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 98180-8554.

