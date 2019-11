Auto Viação Suzano Inicia Amanhã Cadastramento de Idosos Para Transporte

A Auto Viação Suzano, que detém a concessão do transporte coletivo em Catanduva, inicia amanhã (11) o cadastramento de usuários com idade acima de 65 anos. Os passageiros receberão cartão em novo sistema de bilhetagem eletrônica, com leitura facial.

Um aviso foi colocado no Terminal Urbano Gerson Gabas. O cadastramento será feito com datas estipuladas. Do dia 11 ao dia 15 serão atendidos idosos nascidos entre janeiro e abril. Do dia 18 a 22, os usuários que fizerem aniversário de maio a agosto e de 25 a 1º de dezembro, os demais passageiros que nasceram em setembro a dezembro. Serão distribuídas 100 senhas diariamente e começa na segunda-feira ao meio dia. Os demais dias, os horários de atendimentos serão das 8h às 17 horas.

De acordo com informações da prefeitura, esse grupo de pessoas, acima dos 65 anos, utilizam o transporte gratuitamente e não é obrigatório fazer o cadastramento. Mas o sistema agiliza o embarque. Para efetivar o cadastro com reconhecimento facial é preciso levar os documentos: RG, CPF E comprovante de residência. Os atendimentos serão realizados no Terminal Urbano. E para os demais usuários que utilizam cartão de passes, novas datas serão divulgadas em outra oportunidade.

A Auto Viação Suzano assumiu o transporte coletivo em contrato de 10 anos, há dois meses. Portanto, ainda tem prazo para colocar em prática todos os itens previstos no edital. O período estipulado era de 120 dias.

A Auto Viação Suzano, segundo a secretária de trânsito e transportes urbanos, Maria Luiza Sprone, já instalou câmeras de monitoramento nos veículos e ainda precisam implantar mais sistemas. “Serão instalados wifi, os passageiros terão aplicativo para acessar e saber que hora o veículo vai passar pelo ponto, a empresa tem até 120 dias para instalar pelo edital. E agora com novo contrato, chegam novos ônibus, três novos ônibus zero km”, dizia a secretária quando o contrato foi assinado.

Nos últimos dias, a empresa iniciou a adesivagem dos ônibus direcionados para Catanduva. Os veículos podem ser vistos agora com adesivos na cor azul.

Segundo a STU, a concessionária deverá disponibilizar 18 veículos com até 10 anos de fabricação e manter a frota com idade média de 7 anos. O contrato terá vigência de até 10 anos, renováveis por igual período, mediante anuência da administração.

Karla Konda

Editora Chefe