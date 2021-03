Aumigas do Pet Lança Sorteio de Páscoa Com Venda Revertida aos Animais de Rua

A ONG Aumigas do Pet está realizando a venda de fichas para um sorteio de páscoa que será promovido no dia 26 deste mês. Todo o valor arrecadado será para o custeio de medicamentos, castrações e alimentação para os animais resgatados pela entidade.

“Devido a pandemia este está sendo nosso segundo ano sem eventos, estamos lutando para que possamos continuar nosso trabalho em prol aos animais, aproveitando que a páscoa já se aproxima, vamos realizar um sorteio com muitas delícias!”, destacou Naiara Fonseca, Presidente da ONG.

O valor da ficha é de R$10,00. Para participar, basta entrar em contato através do WhatsApp (17)99706-1625 ou (17)98807-6736. O pagamento também pode ser através do Pix.

Além das ações promovidas pelo grupo, a ONG também realiza o ‘Consórcio do Amor’ onde os integrantes do consórcio doam mensalmente R$10,00 ou a quantia que preferir e a renda arrecadada é destinada integralmente para a castração dos animais. Mais informações podem ser obtidas nos telefones citados acima.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local