Aumenta Procura Por Serviços De Beleza Nesta Época Do Ano Em Catanduva

A medida que o final do ano se aproxima, os convites para eventos de confraternizações, formaturas, solenidades começam a surgir. Junto a eles, cresce também a procura por serviços de beleza.

A perspectiva de empresários da área de beleza aponta neste período, que as demandas chegam a crescer em até 40% em relação aos demais meses do ano.

Diferente do registrado em 2018, a expectativa do setor para o final de 2019 é otimista. A cabelereira e maquiadora Patrícia pontes contou que este é o melhor momento do ano para o setor. “Antigamente, a demanda era apenas para as festas de Natal e Ano Novo, mas, a partir de determinado período, o final do ano passou a concentrar também muitos casamentos, formaturas e isso gera outra demanda e consequentemente mais prestação de serviços”, considera. “Para este ano a expectativa é extremamente positiva. Estamos apostando neste final de 2019 para uma recuperação”.

Patrícia considera também que, além das tradicionais festas de final de ano, o pagamento do décimo terceiro salário aos trabalhadores ajuda a aquecer o setor. “As pessoas querem encontrar os amigos, querem se arrumar e, com a injeção de recursos no mercado, isso dá um fôlego para o setor de beleza”, aponta.

“É um clima diferenciado nesse final de ano e o que muda muito é o aumento na procura por brilho, glitters, cabelos de várias cores com mechas diferenciadas”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local