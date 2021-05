Aumenta os Casos de Pessoas Com Covid- 19 em Catanduva e Região

Segundo dados divulgados pelos municípios que abrangem Catanduva essa é a terceira semana seguida que existe uma alta do número de casos de covid entre as pessoas. Catanduva mesmo já está passando por uma situação mais apertada onde algumas semanas atrás havia uma perspectiva de melhora, mas agora com o aumento de pessoas e internados a situação muda e fica preocupante. Cidades próximas de Catanduva como Catiguá contabilizam já 20 óbitos, Elisiário quatro óbitos, em Novais 10 óbitos, Itajobi 29 e Pindorama 46 óbitos. E até o fechamento desta edição do dia 19 de maio Catanduva registrava 381 óbitos. Catanduva ainda tinha 45 874 notificados, 11.884 confirmados, 28.823 descartados e ainda com 5.167 suspeitos. Todas as taxas de ocupação de enfermaria ou UTI de covid do hospital Emílio Carlos assim como o Hospital Unimed São Domingos estava acima de 100% de ocupação. Ainda a cidade de Santa Adélia foi mais detalhista, pois é uma das cidades com número baixo de óbitos com apenas sete, a secretaria de saúde de Santa Adélia está alerta para o aumento de casos, no boletim divulgado no dia 18 de maio, eles contaram que existiam pacientes que estão na Santa Casa de Santa Adélia aguardando encaminhamento para os hospitais referências.

Dezessete estão internados em hospitais referências da região como Hospital Emílio Carlos, Novo Horizonte, Pirangi, entre outros. E mais seis estão aguardando vagas na Santa Casa da cidade. “Esse dado confirma que a situação é crítica em toda a região, por isso, pedimos que a população continue com as medidas de prevenção: uso obrigatório de máscaras, distanciamento social, sair somente o necessário e higienizar sempre as mãos. A pandemia ainda é uma realidade e vem apresentando números expressivos. Por isso, devemos nos cuidar, cuidar da nossa saúde e respeitar o próximo”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local