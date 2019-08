Aumenta O Número De Mortes Em Incêndios Por Sobrecarga De Energia

Em instalações residenciais, é preciso seguir a Norma Brasileira Regulamentadora

O s casos de acidentes e mortes relacionados à energia elétrica aumentaram em mais de 100% no Brasil, segundo anuário da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). Os dados mostram um aumento de 18,84% no número de acidentes ocasionados por incêndios de origem elétrica e de mais de 100% no número de mortes nesses casos, em comparação com 2017. Em 2018, foram contabilizados 1.424 acidentes elétricos, com total de 61 mortes em incêndios derivados de curto circuito.

O professor de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Internacional Uninter, Samuel Polato Ribas, listou alguns cuidados que devem ser tomados e que podem evitar acidentes.

Em instalações residenciais, é preciso seguir a Norma Brasileira Regulamentadora 5410/2004 (NBR 5410/2004), que estabelece critérios para instalações elétricas de baixa tensão.

Contratar profissionais qualificados e capacitados para realizar a instalação e manutenção da rede elétrica, verificando se os condutores estão dimensionados corretamente e se os disjuntores não estão superdimensionados.

Realização de vistorias periódicas por profissionais qualificados e habilitados para verificar o estado de conservação da instalação.

Utilizar disjuntor diferencial-residual (DR) para proteção contra choque elétrico. Proteger as tomadas quando houver crianças no local. Quando utilizar o famoso “T”, verificar se a potência dos equipamentos não sobrecarregará os condutores e a tomada. O mesmo vale para filtros de linha.

Não deixar cortinas, tapetes ou estofados próximos a aquecedores, pois se entrarem em contato como as partes quentes do aquecedor, podem pegar fogo. Verificar se a tensão das tomadas é compatível com a do equipamento a ser utilizado.

A instalação deve possuir condutor de proteção (terra). Não usar fios desencapados ou malconservados. Não deixar lençóis térmicos ligados na potência máxima a noite toda, desligá-los quando não estiverem em uso.

Ariane Pio

Da Reportagem Local