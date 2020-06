Aulas Presenciais Serão Retomadas em Setembro com 35% de Lotação

O Governo de São Paulo anunciou na tarde de ontem (24), a retomada das aulas presenciais com rodízio de alunos. O plano de retomada às aulas engloba de creches a universidades, da rede estadual e municipal e também serve como recomendação às entidades privadas. O retorno será feito em três etapas: a primeira no dia 8 de Setembro – até 35% dos alunos de forma presencial; a segunda etapa ainda sem data definida – 70% dos alunos e a terceira também sem data definida – 100% dos alunos.

De acordo com o secretário da Educação, Rossieli Soares, o início da medida depende que todas as regiões estejam por 28 dias na fase 3 do Plano São Paulo. Já o retorno completo só acontecerá quando todos os departamentos regionais estiverem na fase 4 de reabertura. “Se uma região regredir, vamos tratar aquela região, mantendo o estado aberto”, frisou o secretário.

O protocolo apresentando pelo governo garante que as escolas terão que cumprir medidas de segurança para evitar o contágio entre os estudantes, tais como: o distanciamento de 1,5m entre os alunos; organizar os horários de entrada e saída dos alunos para evitar aglomerações, os intervalos e recreios serão feitos em horários alternados e as atividades de educação física deverão ter o distanciamento de 1,5m e devem ser feitas ao ar livre.

“Construímos um plano com protocolos bem definidos de distanciamento social, monitoramento de saúde dos alunos, higiene pessoal e dos ambientes escolares, para garantir essa segurança, repito, nas escolas publicas municipais, estaduais e também a recomendação para as escolas privadas em todo o estado de São Paulo”, disse o governador João Doria.

A suspensão das aulas foi decretada no dia 23 de Março, quando o governo antecipou as férias para minimizar a propagação do coronavírus.

Posteriormente, o ano letivo foi retomado o fim de abril para os alunos da rede estadual de São Paulo com ensino remoto por meio dos aplicativos Centro de Mídias SP e dos canais digitais 2.2 – TV Univesp e 2.3 – TV Educação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

