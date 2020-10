Aulas Presenciais no Imes Catanduva Permanecem Suspensas em 2020

Aulas presenciais no Instituto Municipal de Ensino Superior permanecem suspensas até o final de 2020. Alunos continuam nos cursos de forma on-line.

A decisão segue recomendação feita pela Prefeitura de Catanduva no decreto nº 7.847, que considera o momento delicado para o retorno das aulas, conforme índices do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde.

Outras atividades que não reúnem grupos de pessoas e que seguem os protolocos sanitários foram liberadas. É o caso da Clínica Escola e da Urgência e Emergência do curso de Odontologia, que segue com atendimento presencial no Centro de Especialidades Odontológicas, situado na rua São Paulo, 506 – Higienópolis.

O curso de Psicologia também retomou os atendimentos na Clínica Escola, que funciona nas dependências do IMES. Os interessados devem agendar sua consulta pelo telefone 99747-5642. Já os alunos de Direito voltarão a prestar assistência judiciária gratuita a partir de terça-feira, dia 13. O agendamento é pelo 3531-2200.

Para não oferecer riscos aos alunos, funcionários e população, medidas de segurança foram tomadas e levam em consideração cinco itens: higiene pessoal, comunicação, distanciamento social, sanitização do ambiente e monitoramento.

Karla Konda

Editora Chefe