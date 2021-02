Aulas Presenciais nas Escolas Particulares são Iniciadas em Catanduva

Desde ontem (1º) as escolas particulares do estado de São Paulo estão liberadas para o retorno das aulas presenciais, desde que sigam protocolos de proteção contra a Covid-19. O retorno na rede pública estadual está marcado para o próximo dia 8. Já a rede pública municipal vai iniciar de forma remota na quarta-feira (03).

“Diante de toda essa preocupação com a pandemia adotamos o modelo presencial e o remoto onde os pais tem livre escolha. Todos os nossos alunos estão sendo atendidos com todas as aulas”, destacou Silvania Godoy, pedagoga e diretora de uma escola particular.

Ela ainda falou sobre a importância das aulas presenciais para o desempenho escolar do aluno. “A aula presencial é muito melhor que a online, uma vez que o aluno está dentro da escola inserido na sala de aula, que é um ambiente alfabetizado ele está focado nas atividades, já em casa muitas vezes o aluno perde esse foco, pois é muito difícil os pais ficarem juntos por conta do trabalho e outros afazeres onde a criança acaba perdendo o foco, e com isso, muitas vezes a alfabetização acaba se perdendo. Os professores se reinventaram nesta pandemia, mas ficamos tristes porque esse modelo online não adianta muito. Temos a impressão de que o belíssimo trabalho que os professores estão fazendo está se perdendo no caminho”, explicou.

Silvania ainda contou sobre as medidas de segurança adotadas pela escola para evitar a contaminação da covid-19. “Adotamos em nossa escola todas as medidas de segurança que o plano São Paulo pede, desde tapete sanitizante na entrada, medição de temperatura em todos os alunos na entrada e saída da escola, álcool gel nas mãos e nos pertences de cada aluno. Os adultos não entram mais na escola e o local foi totalmente higienizado com ozônio. Estamos com aulas desde novembro do ano passado e graças a Deus não tivemos nenhum caso de contaminação em nenhum aluno nem nos seus familiares”, finalizou.

De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieesp), 95% das escolas particulares já decidiram pela retomada das aulas presenciais na segunda.

O ensino deve acontecer em esquema de rodízio e continuar de forma híbrida com aulas virtuais, uma vez que a capacidade foi limitada a 35% de alunos por sala. Também é obrigatório o uso de máscaras, aferição de temperatura, oferta de álcool gel e a manutenção de distanciamento social.

Na rede pública estadual, o governo de São Paulo decidiu adiar o retorno das aulas para o dia 8 de fevereiro. Mas as escolas estão abertas para atividades de acolhimento e oferecimento de merenda escolar para estudantes mais vulneráveis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local