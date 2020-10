Aulas Presenciais na Rede Municipal Não Retornarão em 2020

Aulas presenciais na rede Municipal de Ensino, incluindo aulas nas creches, não retornarão em 2020. A decisão foi divulgada pela secretária de educação substituta, Elaine Elias. Decreto municipal assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes foi publicado no Diário Oficial.

De acordo com o decreto, todas as escolas municipais, incluindo creches, não retornarão o atendimento aos alunos presencialmente neste ano.

O mesmo vale para instituições de educação infantil, berçário e maternal de ensino privado.

A prefeita recomenda ainda , portanto, não proíbe, a não realização de aulas presenciais nas instituições federais, estaduais e particulares de educação básica, cursos técnicos e superiores. “Devendo as mesmas serem realizadas, preferencialmente, por meios eletrônicos, exceto os cursos permitidos pelo Estado. Caso os responsáveis pelas instituições optem pela retomada das atividades presenciais, deverão ser adotados todos os protocolos de segurança sanitária definidos pela Comissão de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 na Rede Municipal de Ensino, instituía pelo Decreto nº 7815/2020, respeitadas as seguintes datas: I- Para o ensino médio, a partir de 07 de outubro de 2020; II- Para a pré escola e o ensino fundamental, a partir de a partir de 03 de novembro de 2020”, consta.

“As aulas presenciais estão suspensas até o dia 31 de dezembro. A solução encontrada pelo não retorno foi a melhor, discutida exaustivamente pelas comissões, também através de consulta pública, que responderam em torno de 75% dos responsáveis pelo não retorno de seus filhos as escolas. De forma remota, essas aulas continuarão e a gente espera que todos continuem participando e se empenhando nas atividades”, afirmou Tânia Ribeiro Fonseca.

“Esperamos que no próximo ano tenhamos mais condições para retomar. Somente a Saúde nos dará o aval de quando as nossas crianças retornar às escolas”, Concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe