Aulas na Rede Municipal de Catanduva Continuam Remotas Durante Fase Vermelha

Com a mudança da Fase Emergencial para a Fase Vermelha, o Governo Estadual liberou a retomada das atividades presenciais nas escolas com 35% da capacidade.

Na rede estadual, a as aulas serão retomadas nesta quarta-feira (14). As escolas devem priorizar os alunos mais vulneráveis. A frequência presencial não é obrigatória e o ensino remoto será mantido. Na rede municipal de ensino as aulas devem continuar em formato on-line durante o mês de Abril. A Prefeitura de Catanduva e a Secretaria Municipal de Educação estão buscando meios para melhorar o acesso dos alunos à internet, além de aprimorar o trabalho via plataforma para as aulas remotas.

A equipe gestora e os outros servidores de apoio continuam presencialmente em suas respectivas unidades escolares, mantendo o atendimento ao público das 7h às 18h.

Ao final do mês de Abril essa situação será reavaliada, levando em conta a contenção da pandemia da Covid-19 no município.

Vacina para o Profissionais da Educação

Na última segunda-feira, dia 12, foi iniciada a vacinação contra a Covid-19 nos profissionais da educação com 47 anos. Para marcar a data, um ato simbólico foi realizado pelo Prefeito Padre Osvaldo, junto ao vice-prefeito Cláudio Romagnolli, a secretária de Educação Cláudia Cosmo e a secretária Municipal de Saúde, Cláudia Monteiro. Nesta primeira etapa, Catanduva recebeu 1.010 doses para os profissionais da educação. A expectativa é imunizar cerca de 45% dos profissionais.

Conforme exigência do Governo do Estado, para receber a imunização é imprescindível realizar o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br/educação. No dia da vacinação, o profissional precisa apresentar o comprovante. O documento comprovará a elegibilidade e terá um QRCode para verificação de autenticidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local