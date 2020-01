Aulas Gratuitas de Futsal Infantil Estão Com Vagas Abertas

O futebol é um esporte que inspira muita paixão e amor. Não é à toa que muitas crianças sonham em se tornar jogadores profissionais. Um esporte clássico, que pode ser iniciado ainda na infância, e trazer muitos benefícios para a saúde. Pensando nisso, a Secretaria de Esportes Lazer e Turismo em parceria com a Prefeitura de Catanduva disponibiliza vagas para uma nova turma de futsal. Os treinos são realizados no Conjunto Esportivo João Crippa. Meninos a partir dos 10 anos de idade, podem praticar a modalidade às terças e quintas-feiras às 8h e quartas e sextas-feiras às 14h e 15h. As aulas retornarão no dia 04 de Fevereiro. As vagas são limitadas e as aulas gratuitas. Os documentos necessários são: xerox do RG e CPF da criança, xerox de um comprovante de residência, uma foto 3×4, atestado médico 2020 alegando que o aluno encontra-se apto a realizar atividades físicas ou o comprovante de agendamento de consulta que deverá ser substituído pelo atestado posteriormente.

Para efetuar a rematrícula levar somente o atestado médico 2020 ou agendamento da consulta conforme parágrafo anterior. O horário de atendimento é de segunda à sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3525-0896.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local