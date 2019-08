Aulas De Violão E Percussão Do Projeto Guri De Santa Adélia Estão Com Matrículas Abertas

Já estão abertas as matrículas para o segundo semestre de 2019 do Projeto Guri de Santa Adélia. A unidade no município oferece aulas de violão e percussão (bateria) e as inscrições vão até o próximo dia 23, não havendo processo seletivo ou sendo necessário que o aluno interessado tenha conhecimento prévio de música.

Para participar, basta que o interessado esteja matriculado em qualquer instituição de ensino, tenha de 8 a 17 anos e leve os seguintes documentos necessários para efetuar a inscrição: duas cópias do RG ou certidão de nascimento do aluno; declaração escolar; comprovante de residência; uma foto 3×4; e RG do responsável. As aulas acontecerão as terças e quintas-feiras, a partir das 13h.

“A missão do projeto Guri é promover, com excelência, a educação musical e a prática coletiva de música, tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação. Com mais de 50 mil alunos distribuídos por todo o estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro. Desde 1995, oferece continuamente, cursos de iniciação e teoria musical, coral e instrumentos de cordas, madeiras, sopro e percussão”, informa a Prefeitura de Santa Adélia.

O horário de atendimento é de terça a quinta-feira, das 11h00 às 17h00, pelo telefone (17) 99766-5112.

No Estado

Em todo o território paulista, Projeto Guri está com 6.714 vagas disponíveis nos polos de ensino localizados no interior e litoral paulista. São mais de 30 opções de cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos.

Sendo o maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Projeto Guri atende cerca de 50 mil alunos por ano.

