Aula de zumba é realizada no Parque do Aeroporto

Na noite de ontem (19), a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (SMELT) promoveu uma atividade diferente para os alunos de zumba. O evento foi às 19h e reuniu cerca de 100 alunos no Parque Papa João Paulo II (Praça do Aeroporto).

Segundo o professor, Aislan Souza, o intuito do evento é promover a prática de atividades físicas e a diversão. “O objetivo da aula é incentivar as pessoas a praticarem a dança, além de ser uma forma de praticar esporte trazem também.

Sabemos que a prática do esporte traz diversos benefícios como a queima de calorias, aumenta a auto estima, além de fazer muito bem para a saúde. Decidimos fazer o Colors Dance para incentivar e mostrar para todas as pessoas que qualquer um pode dançar e fazer da modalidade uma festa, independente de saber dançar ou não”, comentou. As aulas de zumba são gratuitas e ocorrem às segundas e quartas-feiras, às 7 horas, e terças e quintas-feiras, às 18h30, no Parque dos Ipês.

Os interessados devem comparecer ao Conjunto Esportivo Anuar Pachá, apresentar um atestado médico e cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), além do comprovante de residência. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (17)3523-2305.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local