Aula De Dança: Faz Bem À Saúde, Ao Humor E À Autoestima

Difícil discordar de que a dança é uma das atividades mais prazerosas que pode existir. Sentir o ritmo e se deixar levar pelos movimentos são uma expressão de liberdade e, ao mesmo tempo, conexão com suas emoções e instintos. Não à toa essa arte está sempre ligada a momentos de festa e alegria. Mas muito mais do que isso, a dança também pode ser uma aliada da saúde física.

A professora de dança Renata Dipp acredita que dançar é a melhor alternativa para queimar calorias com descontração, sem cair na repetitividade comum em outras atividades. “Por isso, quem faz dança muitas vezes nem sente o tempo passar. As aulas sempre misturam exercícios aeróbicos com músicas animadas, independentemente do ritmo escolhido”.

Os benefícios são os mais amplos possíveis. Fisicamente, a dança melhora a coordenação motora, o equilíbrio e a agilidade e trabalham membros como coxas, glúteos, pernas, abdômen e braços. Em relação à saúde emocional, a sensação de bem-estar durante a prática do exercício provoca a liberação de endorfina, que melhora o humor e a autoestima. “Muitas vezes, já na primeira aula, percebemos como os alunos saem diferentes, mais alegres e felizes”, observa Renata.

E o que não faltam são opções de estilos: o desafio é identificar aquele que melhor combina com sua personalidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local