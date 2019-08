Auditório Da Prefeitura Sedia Encontro Técnico Regional Do Meio Ambiente

Catanduva será palco, hoje (21), do Encontro Técnico Regional do Meio Ambiente, evento de formação de parcerias para restauração ecológica e conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos da bacia do rio São Domingos. O evento está marcado para as 14h00, no auditório da Prefeitura, que fica localizado na Praça Conde Francisco Matarazzo, 01.

“A atividade faz parte do ‘Programa Nascentes’ do Governo do Estado de São Paulo. Representantes das cidades que integram a bacia do rio São Domingos são os convidados do evento. O objetivo é incentivar o reflorestamento”, ressalta a divulgação oficial feita pela Prefeitura da Cidade Feitiço.

As ações que estão marcadas para acontecer na tarde de hoje irão começar com as inscrições e recepções. Um pouco mais tarde, às 14h30, será vez do Programa Nascentes, em que será falado sobre a otimização de investimentos públicos e privados para a proteção, recuperação e ampliação da cobertura vegetal nativa.

Às 15h30, com o sistema informatizado de apoio à restauração ecológico, será mostrada a plataforma online para cadastro e monitoramento de projetos de restauração ecológica do Estado de São Paulo.

Ainda de acordo com a nota, os palestrantes que marcarão presença são dois especialistas ambientais da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Ana Eliza Baccarin Leonardo e Elder Stival Cezaretti.

Programa Nascentes

“Ele alia a conservação de recursos hídricos à proteção da biodiversidade por meio de uma estrutura institucional inovadora. O programa de governo, que envolve 12 secretarias de estado, otimiza e direciona investimentos públicos e privados para cumprimento de obrigações legais, para compensação de emissões de carbono ou redução da pegada hídrica, ou ainda para implantação de projetos de restauração voluntários. O programa une especialistas em restauração, empreendedores com obrigações de recuperação a serem cumpridas e possuidores de áreas com necessidade de recomposição da vegetação nativa”.

