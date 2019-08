Audiências Públicas Regionais Debaterão Orçamento Estadual Para 2020

Com a finalidade de aprimorar a Proposta de Lei Orçamentária para o ano de 2020, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizará, entre os dias 2 de setembro e 23 de outubro de 2019, 19 audiências públicas em Regiões Administrativas e Metropolitanas do Estado. O objetivo é ouvir as demandas da sociedade paulista e debater o Orçamento Estadual para 2020. Veja a programação completa das audiências públicas e participe.

Os cidadãos poderão apresentar sugestões e ideias, que servirão para aprimorar a qualidade dos investimentos do Governo. E, caso o cidadão não possa participar da audiência pública que acontecerá em sua região, poderá enviar sua contribuição on-line, neste Portal, em espaço que estará aberto até o dia 23 de outubro de 2019.

As audiências serão presididas por deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os participantes poderão apresentar ideias e sugestões inscrevendo-se para falar durante o evento, ou por meio do portal da Alesp. As ideias serão recebidas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) e poderão se tornar emendas parlamentares à proposta de orçamento enviada pelo governador. O chefe do Poder Executivo tem até o dia 30 de setembro para enviar à Alesp o projeto de lei orçamentária para o próximo ano.

Apresentar demandas e necessidades de cada região é um modo de contribuir com a qualidade de vida no estado. O deputado Alex de Madureira (PSD), membro da CFOP, explica a importância de todos participarem. “As audiências públicas são a oportunidade que o parlamento paulista tem de receber e ouvir as demandas dos municípios, das regiões e da população de São Paulo. Também é a oportunidade que o parlamento tem de levar até os municípios como está o andamento das contas do Estado, o que pode ser atendido ou não, e de que forma a Alesp pode trabalhar cada questão. É uma via de mão dupla, nós ouvindo a população, os vereadores e os prefeitos, e eles ouvindo a Assembleia Legislativa por meio das audiências públicas nas regiões”, explicou.

As sugestões apresentadas nas audiências públicas serão coletadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que poderão se tornar emendas parlamentares e, se forem aprovadas pelo plenário da Assembleia Legislativa, terão contribuído para melhor distribuir os recursos do Orçamento do Estado de São Paulo e para melhorar a qualidade de vida em sua região.

Neste portal, é possível acompanhar todas as sugestões, tanto as apresentadas durante as audiências quanto as elaboradas on-line, para saber se a proposta foi convertida em emenda parlamentar da Comissão ou se foi incorporada ao Orçamento do Estado. Além disso, após a realização de cada audiência pública, serão publicadas notícias, vídeos e relatórios com o resumo das sugestões apresentadas. Todos poderão ser consultados nos links presentes na programação das audiências.

Por fim, terminada a fase de realização das audiências, será publicado neste Portal um relatório consolidado das audiências públicas, garantindo a transparência de todo o processo aos cidadãos paulistas.

Da Reportagem Local