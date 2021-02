Ator Catanduvense Terá Participação no Novo Filme ‘Lições’, da Turma da Mônica

Gustavo Merighi nasceu em Catanduva e foi criado no bairro Colina do sol ate os 16 anos e depois se mudou para São Paulo para estudar o 3º colegial na capital. Segundo o ator ele lembra dos tempos que passava no antigo clube do Higienópolis .

Ainda tem contato com Catanduva, pois os familiares como pai, tios e avos ainda estão por aqui, e todo ano vem visitar os parentes e amigos de infância e adolescência. Gustavo conta que se tornou ator quando foi pra São Paulo, mas tudo aconteceu sem intenção, pois sempre fez esporte e até começou faculdade de educação física. E tudo mudou quando ele andava pela paulista e uma mulher que o viu convidou para trabalhar como modelo e assim ele começou a fazer alguns trabalhos fotográficos e comerciais.

E como ele era ainda tímido decidiu fazer um curso de teatro indicado pela agência para perder a timidez nos testes e trabalhos de modelo. E ai recebeu um convite para ir a Milão pelos trabalhos de modelo alternando idas e vindas a Londres, Atenas e Istambul e por conta disso tinha parado o curso de modelo, nesse tempo ele assistiu uma peça que se encantou e viu realmente queria investir na carreira de ator. Voltando para Brasil ele retornou ao curso, mas com outra visão de aprofundar na atuação.

Com 20 anos, ele atuou na primeira peça e de lá pra cá não parou mais, hoje ele tem uma produtora com um sócio e estão com projetos na área de teatro, esperando a pandemia acabar para voltar com tudo. Já a participação dele no novo filme Lições (Turma da Monica), tem relação com o diretor Daniel Rezende, que o convidou para participar de um outro filme (Romeo Rebbot) e assim surgiu agora esse projeto. No filme Lições, Gustavo faz personagem “Rolo” da geração mais adolescente da Turma da Mônica, um personagem mulherengo, mas com um tom de humor e super do bem, integrante do movimento hippie.

O próximo projeto que Gustavo tem é termino com o TCC da pôs graduação em Teatro e no profissional, esperando pandemia passar, tem o projeto de teatro que acontecerá no Rio de Janeiro, com a peça Passeio do Bosque e muitos mais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local