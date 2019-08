Ato Público “Não a Lei De Abuso De Autoridade” É Realizado Hoje

Para preservar o combate à corrupção, juízes, promotores e delegados convocam um protesto que acontece hoje (22), às 11h, em frente ao Fórum de Catanduva. As principais e mais influentes entidades representativas de juízes, procuradores, delegados, promotores e outras carreiras estão se mobilizando para realizar o ato público contra a Lei do Abuso, aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto.

Segundo Dr. José Roberto Lopes Fernandes, Diretor do Fórum e Coordenador Regional da Apamagis contou que todos os funcionários e servidores não são contra a lei de abuso de autoridade, o que ocorre é que o projeto contém expressões gerais abertas que podem dar margem a má interpretações que prejudiquem as carreiras de Estado incumbidas de invasão, denúncias e julgar crimes gerais, inclusive de corrupção. “Os magistrados não podem ficam receosos de cumprir seu papel bem como os Policiais e Ministério Público. O projeto se revela num revés nessas carreiras que tornam o sistema de justiça e segurança pública ao submeter juízes a possíveis praticas de crimes de razão do exercício de sua função” finaliza o diretor do Fórum de Catanduva.

Já para o Dr. André Luiz Nogueira da Cunha, as falhas que a lei do abuso de autoridade deixam que o profissional fique com uma “faca apontada para cabeça” fazendo com que a lei atual que já é bem ruim fique pior para o Brasil e todo o povo brasileiro que cumpre seus deveres com a pátria, sociedade e família. Em São Paulo, o ato está programado para ser realizado em frente ao Fórum Criminal de São Paulo, na Barra Funda. Dezenove entidades de classe preparam ato público contra a Lei do Abuso fazendo parte da manifestação.

Foi divulgada uma nota de repúdio, assinada em conjunto por 12 entidades representativas de juízes federais de todo o país. Determinado trecho da nota diz o seguinte: “As Juízas Federais e os Juízes Federais não são contrários à responsabilização de atos abusivos. Contudo, o referido projeto tem como objetivo evidente enfraquecer o combate à corrupção prejudica fortemente as instituições de Estado destinadas à aplicação da lei e à persecução de práticas criminosas, vulnera a separação dos poderes e a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público e fornece poderosa ferramenta de retaliação contra Juízes/as, Promotores/as, Policiais e Fiscais em benefício de pessoas acusadas não apenas de corrupção e crimes econômicos, mas de outros de igual ou maior gravidade para o convívio social”.

Nos discursos dos representantes das classes de magistrados, policiais, procuradores e promotores foi comum a ideia de que a lei foi aprovada pelo Congresso sem a devida discussão com as pessoas envolvidas no tema e que se trata de uma reação da classe política à Operação Lava Jato e que propicia a facilidade para a ação do crime organizado de forma geral. Houve protestos também em outras cidades, como Brasília, Recife, João Pessoa e Belo Horizonte.O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 5 de setembro para decidir se veta o texto da Lei do Abuso, ou apenas alguns pontos nele contidos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local