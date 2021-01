Atletas ‘Pratas da Casa’ Lauene e Mariana Permanecem no Bax Catanduva em 2021

A semana começa com novidades para os torcedores do Bax Catanduva. A diretoria anunciou a renovação com a ala-pivô Lauene Pereira e com a ala Mariana Augusto.

As atletas são ‘pratas da casa’. Foram formadas nas escolinhas de base de Catanduva e, pela segunda temporada consecutiva, vão atuar juntas na equipe profissional.

Lauene tem 18 anos e 1,72 metros. Ela desempenha as funções de ala e pivô e foi promovida da base para a equipe principal no ano passado. Ela atuou por jogos oficiais.

Mariana tem 23 anos e 1,68 metros. Pelo terceiro ano consecutivo, o Bax Catanduva renova o contrato com a jogadora, que também veio da base. Também atuou em jogos oficiais.

A diretoria do Bax anuncia com orgulho a manutenção das atletas na equipe. “É muito gratificante termos jogadoras reveladas em nossas categorias de base, o que mostra o quão dedicado e bem feito é o trabalho realizado pelos profissionais. Esperamos que muitas atletas se destaquem e venham a compor nosso time”, afirma a diretoria.

Competições estaduais

A Federação Paulista de Basquete (FPB) divulgou o calendário de competições da temporada 2021. Os clubes terão até 22 de janeiro para confirmar participação nos campeonatos, que estão previstos para ter início em 24 de fevereiro e o término em 5 de dezembro. Dentro deste calendário, estão competições das categorias de base e adulto, masculino e feminino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local