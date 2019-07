Atletas Do Taekwondo De Catanduva Conquista Vagas Para Jogos Abertos

Resultado inédito para o Taekwondo nos Jogos Regionais de Andradina. Os atletas da categoria Poomsae (formas) conseguiram um feito inédito com 4 medalhas de ouro e 4 categorias disputadas. Na categoria individual masculino, ouro para Gustavo Gandra. Na categoria individual feminino, ouro com Natália Trassi. Já na dupla mista, ouro com Everton Rossi e Natalia Trassi. O trio se classificou para os Jogos Abertos que serão disputados na cidade de Marília, no mês de novembro.

O técnico e atleta Gustavo Gandra disse que está muito orgulhoso com as conquistas dele e da equipe e que já estão se preparando para a próxima etapa em novembro na cidade de Marilia por enquanto os treinos seguem a todo vapor.

O nome “taekwondo” se origina da fusão de três palavras coreanasː Tae (Pés), kwon (Mãos) e Do (Caminho). Em sentido global, taekwondo indica a técnica de combate sem armas para defesa pessoal, envolvendo destreza no emprego das mãos e punhos, de chutes voadores, de esquivas e interceções de golpes com as mãos, braços ou pés, para a rápida destruição do oponente. Hoje em dia, o taekwondo tornou-se olímpico, e, em muitas academias, pratica-se o taekwondo olímpico. Basicamente, é um desporto de chutes com muito poder de explosão. A sociedade coreana tornou-se altamente centralizada e as artes marciais passaram a ser mal-vistas em uma sociedade cujos ideais eram simbolizados por seus reis-eruditos. Durante seu reinado, Joseon consolidou o seu domínio absoluto sobre a Coreia, incentivou o fortalecimento dos ideais e doutrinas confucionistas na sociedade coreana e importou e adaptou a cultura da China. No entanto, a dinastia foi severamente enfraquecida durante o final do Século XVI e início do Século XVII, quando as invasões pelos vizinhos Japão e Dinastia Qing ultrapassaram a península, levando a uma política cada vez mais dura de isolamento, pelo qual a Coreia se tornou conhecido como o Reino Eremita. No entanto, o Taekkyeon persistiu até final do Século XIX.

Os Jogos Abertos em Marília que acontecerá no mês de novembro foi escolhida por aclamação pelos representantes dos 217 municípios que têm direito a voto. Esta será a segunda vez que o município irá receber a maior competição esportiva do Brasil. A primeira foi em 1962.

Ariane Pio

Da Reportagem Local