Atletas Do Karate Da SMELT São Convocados Para Projeto Olímpico

Uma ótima noticia no cenário do esporte de Catanduva. Dois atletas da escolinha de karate da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) foram selecionados para participar do “Projeto KSP Olímpico”, que trabalha a base para a participação na seleção paulista da modalidade. A iniciativa é da Federação Paulista de Karatê.

Os nomes dos atletas catanduvenses são: Caio do Nascimento e Davi Ferreguti, ambos de 14 anos, escolhidos para a etapa de elite.

Eles enfrentarão uma espécie de intensivo, ao longo do ano. Dentro do cronograma do projeto, há treino coletivo, a cada dois meses, no Allianz Parque, a Arena Palmeiras. O primeiro encontro do grupo seleto estava marcado para o próximo final de semana, mas por conta dos últimos acontecimentos envolvendo a disseminação do coronavírus, a atividade foi adiada.

Em sua estrutura, o projeto disponibilizará aos adolescentes, sem custo algum, os melhores profissionais para preparação esportiva, como técnicos, psicólogos e nutricionistas. Fator decisivo à convocação da dupla foi o desempenho que os catanduvenses tiveram durante a temporada 2019 do Campeonato Paulista.

De acordo com a professora Gabrielle Padilha Furtado, o ano passado foi a primeira experiência que eles saíram para competir. “É muito gratificante ter criança de projeto, virando a base da seleção. Eles são assíduos nos treinos, não faltam. Tiveram resultado maravilhoso e a convocação abre portas”, ressalta.

Ariane Pio

Da Reportagem Local