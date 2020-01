Atletas do Bax/Catanduva Ministram Palestra na Bahia

Atletas da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva ministraram palestra ontem, segunda-feira, 13 de janeiro, às 19 horas, na Adelba, Bahia. O convite foi feito pela Federação Bahiana de Basketball e foi a oportunidade das jogadoras Natália Burian e Thaíssa Frediani contar um pouco sobre as experiências no basquete feminino, bem como promover o time catanduvense, compartilhando sobre o projeto desenvolvido em Catanduva.

A dirigente do Bax, Natália, diz ter ficado muito feliz com o convite.

“Foi um prazer poder contar um pouco da minha história para o pessoal. Fiquei lisonjeada pelo convite. Amo este esporte e ele me proporciona somente coisas boas”, destacou.

A atleta Thaíssa Frediani, também expressou felicidade ao ser convidada para participar da palestra. “Fiquei muito feliz em poder ajudar o basquete com um pouco da minha história nesse esporte que me ajuda muito. Fui muito bem recebida aqui, adorei o convite! É uma região que o pessoal gosta muito de basquete!”, comentou. Além da palestra, as jogadoras mostraram suas habilidades em quadra para os convidados. O evento foi gratuito e aberto a todos os amantes do basquete.

Sobre a Federação

Fundada em 25 de Março a Federação Bahiana de Basketball é uma entidade máxima regulamentadora do basquetebol na Bahia. Sediada no Palácio dos Esportes, em Salvador, capital baiana, é responsável pela organização de campeonatos desde as categorias mirins até a principal.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local