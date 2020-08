Atletas do Bax Catanduva Iniciam Treinos com Distanciamento e Revezamento

As jogadoras que compõem o elenco da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva se reapresentaram para a comissão técnica e iniciam, nesta sexta-feira, 21 de agosto, os treinamentos seguindo todas as orientações das autoridades de saúde.

O retorno aconteceu depois que todas as atletas e membros da comissão técnica foram submetidos ao exame para Covid-19. E os resultados foram negativos.

De acordo com o técnico Cesamar Fernandes de Miranda, a cada 15 dias, as jogadoras passarão por exames para que possam continuar os treinos. Além disso, as meninas foram orientadas a redobrarem os cuidados. “Todas sabem as formas de transmissão da doença. Pedimos que redobrem os cuidados, porque se uma delas ficar doente, muito provavelmente, o time todo pode ser contaminado e teremos que ficar em quarentena. Ao menor sinal de sintomas, o departamento médico deve ser informado imediatamente”, salientou.

Além dessas orientações, Cesamar explicou como deve ser a rotina de treinos. As jogadoras serão dividas em grupos de três e treinarão em horários diferentes, respeitando o distanciamento. “Serão trabalhadas a parte física, fortalecimento, além de jogadas defensivas, ofensivas e de transição”, disse.

Quanto às competições, a previsão é que o primeiro campeonato realizado pela Federação Paulista de Basquete (FPB) seja a Copa São Paulo, que deve acontecer no final de setembro ou começo de outubro. O projeto deve sair do papel se tudo correr dentro do esperado, ou seja, se houver diminuição de casos da doença e taxa de ocupação de leitos, com Catanduva avançando para a faixa amarela.

“O Campeonato Paulista está marcado para começar em outubro. Isso dependendo da evolução da região no Plano São Paulo. Lembrando que as competições não terão a presença da torcida”, finalizou.

A equipe conta com as armadoras Larissa e Natália, a ala/armadora Thaíssa, as alas Mariana e Joice, a pivô Lorraine e as alas-pivôs Jennifer, Andressa e Lauene.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

