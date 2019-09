Atletas da Smelt Viajam Para Disputar Campeonato Brasileiro De Supino e Levantamento Terra

O ‘Lifting in Rio’, Campeonato Brasileiro de Supino e Levantamento Terra, irá acontecer no dia 21 de setembro, no Rio de Janeiro, e Catanduva promete ser bem representada por atletas da Smelt – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. A competição na capital carioca será realizada no Club Municipal e está marcada para começar às 14h00, contando com apoio da Conbrafa – Confederação Brasileira de Atletas de Força. Aos interessados que queiram prestigiar os competidores levantando pesos, a notícia é boa: a entrada para prestigiar é franca, e serão disputadas todas as categorias, tanto masculino, quanto feminino.

“O evento promete ser muito bom, afinal, é o último antes do mundial que vai acontecer em Catanduva. A expectativa é boa, de quebrarmos recordes”, disse o presidente da Federação e vice-presidente da Conbrafa, Geverson Ramos. Os competidores que levarão o nome da Cidade Feitiço até o Rio de Janeiro são: Paulo Henrique, Antônio Dionísio Ribeiro, Geverson Ramos e Bruno Henrique.

O organizador lembra que Catanduva será a sede do Campeonato Mundial, em outubro deste ano. “As novidades são muitas para este ano. Dentre elas, que poderá aparecer novos atletas e novos recordes em 2019. Catanduva é uma cidade muito conhecida quando o assunto é supino, levantamento terra e, agora, power bíceps. Também já estamos nos preparando para recebermos o Mundial. Atletas do mundo inteiro que estarão em nossa cidade e isso é muito importante. É o esporte levando o nome de Catanduva para todos os cantos do mundo”, avalia.

Da Reportagem Local