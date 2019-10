Atletas da Inclusão Social Intensificam Treinos Para os Jogos Abertos

Os atletas de natação da Inclusão Social participaram no último sábado (28), no Clube de Tênis, do Festival de Natação. Além de interação e do incentivo à pratica da modalidade, o festival refletiu aos atletas como parte dos preparativos aos Jogos Abertos, que será realizado nos meses no Novembro e Dezembro. Na avaliação geral, eles ganharam ritmo de prova e melhoraram seus índices. Todos nadaram 50 metros livres.

Segundo o treinador da equipe, Carlos Titá, a competição será dividida em duas partes. “A primeira etapa será realizada em Marília, com os Atletas Com Deficiência (ACD), serão nove atletas. Já a segunda etapa será realizada ­­­­e­­­m Jundiaí, com os idosos, ­se­­­­rão cinco participantes ­re­­­­­presentando a cidade de ­Catanduva”, comentou Carlos.

A equipe da Inclusão Social foi destaque nos Jogos ­Regionais deste ano. Os Atletas Com Deficiência (ACD) alcançaram o título de vice-campeões na natação, categorias masculino e feminino. Além dos troféus, o grupo faturou 23 medalhas, a maioria de ouro, 18 no total, além de 3 de prata e 2 de bronze.

“A expectativa para os Jogos Abertos é a melhor possível. Todos os Atletas Com Deficiência (ACD) irão ­participar de mais de uma ­prova. A equipe irá competir com os melhores do Estado. A turma dos idosos também teve um excelente desempenho nos treinos. Estamos a ­todo vapor”, finalizou o treinador.

