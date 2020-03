Atletas da Base Iniciam Treinos Com Time Profissional do Bax/Catanduva

Três atletas da categoria de base de basquete foram promovidas para o time profissional da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva para disputa da Copa São Paulo. Gabriela Hartwig Barbuio, 12 anos, Maria Eduarda Pereira, 15 anos, e Lauene Miguel Pereira, 17 anos, iniciaram os treinamentos nas escolinhas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt) de Catanduva, comandadas pela técnica Fernanda Hartwig. “É muito bom poder compor o elenco profissional com atletas da casa. Isso mostra que o trabalho de base está sendo muito bem feito pela Fernanda; as meninas estão sendo bem preparadas para disputar grandes campeonatos pelo time adulto”, comentou a dirigente Natália Burian.

De acordo com o técnico Cesamar Fernandes de Miranda, o objetivo é dar visibilidade para as crianças e adolescentes, além de dar oportunidade para se acostumarem com o ambiente, o clima antes e durante as partidas. “Ficamos muito felizes por estarmos colhendo os frutos dos projetos das escolinhas da Smelt. Aproveitamos para parabenizar o excelente trabalho que a Fernanda vem desempenhando”, finalizou Natália.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local