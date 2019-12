Atletas Catanduvenses Se Destacam Na Final Da Superliga De Xadrez

No último domingo, dia 8 de dezembro, foi realizada a Grande Final da Superliga de Xadrez 2019. Sendo disputada no Sesc Rio Preto, estiveram presentes enxadristas de Itajobi, Barretos, Bauru, Catanduva, Mirassol, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, São Sebastião do Paraíso, Tabapuã e Votuporanga. Participaram os oito melhores enxadristas de cada uma das doze categorias do circuito, os que mais pontuaram nas oito etapas classificatórias, num total de 96 competidores. A Cidade Feitiço voltou com prêmios pra casa.

A delegação catanduvense participou com 42 representantes e contou com o apoio da prefeitura, que forneceu transporte e alimentação aos atletas do município. “Gostaria de agradecer à Secretaria de Educação, na figura da senhora Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca; e também à Secretaria de Esportes, na pessoa da senhora Maria Rita Aguilar Araújo. Ambas as secretarias têm nos dado total apoio, fornecendo todo o suporte material necessário para o desenvolvimento de centenas de enxadristas catanduvenses.”, informou o professor Gleison Begalli Rocha, presidente do CXC – Clube de Xadrez Catanduva e organizador do evento.

O sistema utilizado na competição foi o ‘Schuring’, onde jogam todos contra todos dentro de sua respectiva categoria. Catanduva obteve três títulos de campeão, sete vice-campeonatos e cinco medalhas de bronze de 3ª colocação. Brilharam Pâmela Gabrielli Cardoso Gomes (Projeto Imaculada Conceição) e Breno D’Alkmin Pereira da Silva (Colégio Nossa Senhora do Calvário), ambos campeões com 100% de aproveitamento. Outro destaque catanduvense foi a dobradinha na sub-08 feminino com Pietra Elias Bottós (Colégio Nossa Senhora do Calvário) e Samantha Garcia Revejes da Silva (Projeto Vila Engrácia), com cada uma conquistando seis triunfos.

A rede pública municipal esteve representada por alunos do Projeto Imaculada Conceição (Paróquia do Padre Osvaldo), Projeto ABC do Saber (Conj. Hab. Pedro Nechar), Projeto Vila Engrácia, EMEF Profº Waldemar Martins Aydar, Associação Lar da Criança Lola Zancaner – Projeto Viva-Flor e Clube de Xadrez Catanduva (Smelt/Catanduva), instituições onde a parceria com a Prefeitura busca o pleno desenvolvimento das crianças na modalidade.

O presidente de honra do Clube de Xadrez, Antônio Celidôneo Ruette, considera que “essas provas são muito importantes para formação dos enxadristas da cidade, por permitir o aperfeiçoamento técnico e promover o congraçamento entre crianças, jovens e adultos de nossa região que são amantes desta nobre arte que é o xadrez”.

Da Reportagem Local