Atleta Paraolímpico Clodoaldo Silva realizará palestra gratuita amanhã

Com o resgate do concurso “Luzes de Natal”, a iniciativa tem o objetivo de deixar o centro da cidade iluminado, além de estimular a decoração das residências, comércio e prédios. Os interessados podem se inscrever no Sincomércio, até o dia 16 de dezembro, e concorrer aos prêmios. Comerciantes aderiram à iniciativa de rua e cerca de 20 quarteirões da área central já receberam iluminação especial.

O Concurso “Luzes de Natal” será realizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio) no período de 09 a 23 de dezembro de 2019 e faz parte da Programação do Natal Iluminado 2019.

Segundo Ivo Pinfildi, presidente do Sincomercio o Concurso “Luzes de Natal” tem como objetivo estimular as lojas, residências e edifícios de Catanduva a enfeitarem as fachadas dos seus imóveis, colaborando assim para o embelezamento da cidade e a propagação do clima de natal.

Os interessados em participar do concurso deverão se inscrever no período até o dia 16 de dezembro por meio do site www.sincomerciocatanduva.org.br, pelo aplicativo Sincomercio Catanduva, ou pelo telefone (17) 3531-5900. Não há custo com a inscrição.

Já para a escolha das fachadas serão julgadas por uma Comissão, formada por pessoas da comunidade, escolhidas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva. Nos dias 17 e 18 de dezembro, os jurados visitarão os imóveis inscritos para o julgamento e escolherão as melhores fachadas em suas respectivas categorias.

O resultado do concurso será divulgado pelos órgãos de imprensa e redes sociais no dia 20 de dezembro.

O primeiro colocado em cada categoria receberá um televiso: Smart TV 43” marca Samsung, Full HD com conversor digital. Os prêmios serão entregues no dia 23 de dezembro, a partir das 20h, na Praça da República.

