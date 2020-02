Atleta do CTC é Destaque Em Sete Classificações Entre Os Melhores Do Mundo

A Associação Brasileira Masters de Natação (ABMN) divulgou o ranking oficial dos melhores nadadores de 2019. E o nadador Guilherme da Silva, atleta do Clube de Tênis Catanduva, foi destaque, com sete classificações em primeiro lugar na categoria 90+, nas seguintes modalidades: 50 metros peito, 50 metros borboleta, 100 metros livre, 100 metros peito, 100 metros medley, todos na piscina de 25 metros; 50 metros borboleta e 100 metros peito, ambos na piscina de 50 metros.

“Estou orgulhoso, feliz e emocionado. Este é um fato raro; conseguir uma classificação entre os dez melhores do mundo já é uma meta bastante difícil, imagina a emoção de conseguir, em um ano, sete classificações, e o que é mais importante, todas em primeiro lugar, ou seja, sou o melhor nadador do mundo na minha categoria. Agora é treinar bastante para me manter entre os 10 melhores do mundo em 2020. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio que recebi do Clube de Tênis Catanduva, que inclusive disponibilizou um técnico para me orientar”, destaca.

Para o Clube de Tênis Catanduva, ter um atleta como seu Guilherme representando o clube e a cidade é motivo de muito orgulho e de exemplo, já que com seus 92 anos ele mostra que a idade não é um impedimento para fazer esportes, realizar sonhos e ter uma vida melhor.

“É uma satisfação muito grande ter o seu Guilherme como atleta do CTC, estamos bastante orgulhosos pelos resultados que ele conquistou. Isso mostra que em qualquer idade é possível alcançar aquilo que se deseja, quando você faz com dedicação e empenho. Queremos parabenizá-lo pelas conquistas e destacar que o CTC é um apoiador de atletas como ele, que buscam fazer a diferença através do esporte”, ressalta o presidente do CTC, Alex Tomazini.

Ariane Pio

Da Reportagem Local